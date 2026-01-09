﻿
Відповідь на "атаку" на резиденцію Путіна: у РФ заявили про удар по Україні "Орешником"

Міноборони РФ заявило, що в ніч на 9 січня завдало удару по Україні із застосуванням балістичного ракетного комплексу «Орешник». У відомстві стверджують, що це нібито стало «відповіддю» на «атаку з боку України» на резиденцію президента РФ Володимира Путіна.

Про це російське оборонне відомство повідомило у своєму Telegram-каналі.

У заяві йдеться, що вночі збройні сили росії «у відповідь на терористичний акт київського режиму» завдали масованого удару високоточною далекобійною зброєю наземного та морського базування, зокрема із використанням мобільного ґрунтового ракетного комплексу середньої дальності «Орешник».

Також у Міноборони РФ відзвітували про застосування ударних безпілотників по так званих «критично важливих об’єктах» на території України.

Варто зазначити, що ввечері 8 січня по всій Україні оголосили повітряну тривогу через загрозу запуску балістичних ракет із полігону «Капустин Яр». Після цього у Львові пролунала серія вибухів.

Водночас міський голова Львова Андрій Садовий заявляв, що на той момент не було підтвердження, чи пов’язані ці вибухи із застосуванням комплексу «Орешник».

Крім того, в ніч на 9 січня російські війська здійснили масовану атаку на Київ. Унаслідок обстрілу в столиці загинули четверо людей, ще понад два десятки отримали поранення.

 

 Автор: Сергій Ваха

