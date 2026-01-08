﻿
Суспiльство

Блекаут у Дніпрі: містяни заряджають телефони в супермаркетах, із кранів тече каламутна вода

У Дніпрі після масштабного знеструмлення, спричиненого російськими ударами, мешканці змушені заряджати мобільні телефони та інші ґаджети в супермаркетах. Водночас із кранів у багатьох оселях тече вода болотяно-коричневого кольору.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. За їхніми даними, у магазинах міста не спостерігається паніки чи дефіциту товарів, полиці здебільшого заповнені. Водночас із продажу практично зникла бутильована вода — її швидко розкупили мешканці через проблеми з водопостачанням у квартирах.

На оприлюднених у мережі відео видно, як дніпряни користуються розетками в супермаркетах, щоб підзарядити свої пристрої.

Нагадаємо, увечері 7 січня внаслідок російської атаки було знеструмлено значну частину Дніпропетровської області. Вранці 8 січня віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба повідомив, що в регіоні тривають аварійно-відновлювальні роботи для повернення тепло- та водопостачання понад мільйону абонентів. У частині населених пунктів системи вдалося запустити частково. На Лівому березі Дніпра вода подається зі зниженим тиском.

Міський голова Дніпра Борис Філатов оголосив у місті надзвичайну ситуацію національного рівня через критичні наслідки обстрілів. За його словами, без електропостачання залишаються близько 800 тисяч родин області. Наразі енергетики в першу чергу заживили лікарні та каналізаційні об’єкти, водопостачання на Правому березі поступово стабілізується.

Через відсутність електроенергії електротранспорт у місті тимчасово замінили автобусами, у школах продовжили канікули до 11 січня, а дитячі садки перейшли на скорочений режим роботи.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

Дніпроблекаут
