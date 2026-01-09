Ніч терору в Києві: зруйновані будинки, інфраструктура, загиблі та десятки поранених

У ніч на п’ятницю, 9 січня, Росія здійснила чергову масовану атаку на Київ, застосувавши ударні дрони, крилаті ракети типу «Калібр» та балістичне озброєння. Внаслідок обстрілу зафіксовані значні руйнування житлової забудови, пошкодження критичної інфраструктури, є загиблі та поранені.

Повітряна тривога у Києві пролунала близько 23:00 8 січня через атаку дронів-камікадзе. Згодом повідомлялося про загрозу застосування балістичних ракет, зліт російських МіГів та пуски «Калібрів». У різних районах міста було чутно серії потужних вибухів.

Станом на 04:40, за даними мера Києва, відомо про 4 загиблих та 24 поранених. Серед загиблих — медичний працівник, який прибув на виклик після одного з влучань. Ще щонайменше четверо медиків отримали поранення.

Унаслідок пошкодження об’єктів критичної інфраструктури в місті зафіксовані перебої з електропостачанням, водою та теплом.

За інформацією КМДА, опалення відсутнє у Деснянському та Печерському районах, а також частково у Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському, Оболонському, Подільському, Солом’янському та Шевченківському районах.

Через наслідки обстрілу Київський метрополітен працює з обмеженнями. Поїзди на «червоній» лінії курсують між станціями «Академмістечко» – «Арсенальна» з інтервалом 4:40–5:00 хвилин. Рух на відкритій ділянці «Дніпро» – «Лісова» тимчасово зупинений через відсутність електроживлення. «Синя» та «зелена» лінії працюють без змін.

Також електротранспорт на лівому березі Києва тимчасово не курсує.

Наслідки атаки по районах столиці

Дарницький район

уламки дронів упали на нежитлову будівлю;

пошкоджене скління дев’ятиповерхівки;

два влучання у житловий будинок — загинув медик, є поранені.

Печерський район

пожежа у житловому будинку;

уламки пошкодили 9-поверхівку, частково зруйнований фасад;

горіли автівки у дворі;

влучання у 24-поверховий нежитловий будинок.

Деснянський район

влучання дрона у дах житлового будинку на рівні 18-го поверху;

удар по будинку на рівні 1–2 поверхів із пожежею;

пошкоджені території торговельного центру та санаторію.

Шевченківський район

влучання у нежитлову будівлю.

Дніпровський район

дрон влучив у триповерховий будинок, зруйновано під’їзд;

пошкоджений 12-поверховий житловий будинок;

пожежі у 16- та 9-поверхових будинках;

уламки впали на дитячий майданчик та поблизу трамвайного депо.

Вибухи у Львові

Під час цієї ж повітряної тривоги серія вибухів пролунала і у Львові. У соцмережах поширювалася інформація про нібито застосування ракети «Орєшнік», однак офіційного підтвердження цьому наразі немає.

Відомо, що балістична ракета рухалася у напрямку Львова зі швидкістю близько 13 тисяч км/год, тип озброєння встановлять після аналізу уламків. За попередніми даними, радіаційний фон у місті в нормі, пошкоджень цивільної інфраструктури не зафіксовано.

Рятувальні та аварійні служби продовжують ліквідацію наслідків атаки, інформація щодо кількості постраждалих і руйнувань уточнюється.