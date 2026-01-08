Поліція знайшла та сфотографувала трьох киянок-провокаторок

Правоохоронці притягнули до адміністративної відповідальності трьох мешканок Києва, які опублікували в соцмережах відео з виконанням російських пісень у столиці під час повномасштабної війни РФ проти України.

Як повідомили в поліції Києва, під час моніторингу соцмереж правоохоронці виявили в одному з Telegram-каналів кілька відеороликів. На них троє дівчат їздили автомобілем вулицями столиці, вмикали російську музику та підспівували їй.

Зокрема, на одному з відео звучить пісня Moscow Never Sleeps російського виконавця DJ Smash із рядками «Я люблю тєбя, Масква». Також дівчата виконували композицію «Матушка-зємля», присвячену Росії та так званій «святій Русі», яку в РФ у 2022 році відзначали як «пісню року» на тлі повномасштабного вторгнення в Україну.

Поліціянти встановили, що авторкою відео є 21-річна киянка, ще двом учасницям — 22 та 24 роки. Усі вони мешкають у Києві.

Щодо жінок склали адміністративні протоколи за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство). Наразі з ними також працюють співробітники Служби безпеки України.