﻿
Суспiльство

Поліція знайшла та сфотографувала трьох киянок-провокаторок

Поліція знайшла та сфотографувала трьох киянок-провокаторок

Правоохоронці притягнули до адміністративної відповідальності трьох мешканок Києва, які опублікували в соцмережах відео з виконанням російських пісень у столиці під час повномасштабної війни РФ проти України.

Як повідомили в поліції Києва, під час моніторингу соцмереж правоохоронці виявили в одному з Telegram-каналів кілька відеороликів. На них троє дівчат їздили автомобілем вулицями столиці, вмикали російську музику та підспівували їй.

Зокрема, на одному з відео звучить пісня Moscow Never Sleeps російського виконавця DJ Smash із рядками «Я люблю тєбя, Масква». Також дівчата виконували композицію «Матушка-зємля», присвячену Росії та так званій «святій Русі», яку в РФ у 2022 році відзначали як «пісню року» на тлі повномасштабного вторгнення в Україну.

Поліціянти встановили, що авторкою відео є 21-річна киянка, ще двом учасницям — 22 та 24 роки. Усі вони мешкають у Києві.

Щодо жінок склали адміністративні протоколи за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство). Наразі з ними також працюють співробітники Служби безпеки України.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

поліціяпровокаціярашистидупоголові
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Україна отримала Raven та Gravehawk
Війна 08.01.2026 13:32:38
Україна отримала Raven та Gravehawk
Читати
Загроза масованого удару та морози до -20°C: нардеп Нагорняк попередив про складний тиждень для енергетики
Енергетика 08.01.2026 13:11:27
Загроза масованого удару та морози до -20°C: нардеп Нагорняк попередив про складний тиждень для енергетики
Читати
США розробляють варіанти бізнес-угод по Гренландії
Свiт 08.01.2026 12:52:05
США розробляють варіанти бізнес-угод по Гренландії
Читати

Популярнi статтi