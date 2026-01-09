У Києві зросла кількість постраждалих через російську атаку, четверо загиблих

У Києві до 25 людей зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки вночі 9 січня, четверо людей загинули. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Серед загиблих троє мешканців житлового комплексу у Дніпровському районі, а також 58-річний працівник екстреної медичної допомоги, який приїхав надавати допомогу людям у Дарницькому районі.

Серед поранених — медичні працівники, рятувальники та працівник поліції.

ForUA нагадує, наслідки атаки на Київ зафіксовано у Дарницькому, Дніпровському, Деснянському, Печерському, Шевченківському, Голосіївському, Святошинському районах.

Загалом пошкоджені 19 багатоповерхових будинків, будівля одного з посольств, вибиті вікна у дитсадку, пошкоджені трамвайне депо, недобудована багатоповерхівка, автомобілі, супермаркет, заправна станція.

Остаточна кількість постраждалих встановлюється. Правоохоронці та рятувальники працюють на місцях пошкоджень житлових будинків та фіксують черговий воєнний злочин РФ.