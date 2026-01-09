﻿
Надзвичайні події

У Києві зросла кількість постраждалих через російську атаку, четверо загиблих

У Києві зросла кількість постраждалих через російську атаку, четверо загиблих

У Києві до 25 людей зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки вночі 9 січня, четверо людей загинули. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Серед загиблих троє мешканців житлового комплексу у Дніпровському районі, а також 58-річний працівник екстреної медичної допомоги, який приїхав надавати допомогу людям у Дарницькому районі.

Серед поранених — медичні працівники, рятувальники та працівник поліції.

ForUA нагадує, наслідки атаки на Київ зафіксовано у Дарницькому, Дніпровському, Деснянському, Печерському, Шевченківському, Голосіївському, Святошинському районах.

Загалом пошкоджені 19 багатоповерхових будинків, будівля одного з посольств, вибиті вікна у дитсадку, пошкоджені трамвайне депо, недобудована багатоповерхівка, автомобілі, супермаркет, заправна станція.

Остаточна кількість постраждалих встановлюється. Правоохоронці та рятувальники працюють на місцях пошкоджень житлових будинків та фіксують черговий воєнний злочин РФ.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Київпостраждаліобстріливійна в Україніагресія рф
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Інформацію про громадян України на борту підсанкціонованого танкера Bella 1 перевіряє МЗС
Полiтика 08.01.2026 20:09:26
Інформацію про громадян України на борту підсанкціонованого танкера Bella 1 перевіряє МЗС
Читати
Поліція знайшла та сфотографувала трьох киянок-провокаторок
Суспiльство 08.01.2026 19:34:28
Поліція знайшла та сфотографувала трьох киянок-провокаторок
Читати
Війна і тіньовий ринок інтимних послуг: військові витрачають тисячі гривень у прифронтових містах
Суспiльство 08.01.2026 19:16:17
Війна і тіньовий ринок інтимних послуг: військові витрачають тисячі гривень у прифронтових містах
Читати

Популярнi статтi