Ворог атакував Київщину: у Броварському районі з-під завалів урятували цілу родину

У Броварському районі Київської області рятувальники деблокували з-під завалів родину з чотирьох людей — маму, тата, бабусю та п’ятирічну дитину. Усі постраждалі госпіталізовані та отримують медичну допомогу.

Як повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України, надзвичайники врятували родину, яка опинилася під завалами внаслідок нічної атаки російських військ на Київську область.

«Рятувальники деблокували з-під завалів родину з Броварщини: маму, тата, бабусю та п’ятирічну дитину. Усі постраждалі госпіталізовані та отримують медичну допомогу», — йдеться в повідомленні МВС.

За даними відомства, вночі російські війська атакували більшість районів Київської області. У Броварському районі, а також на Обухівщині та Бориспільщині спалахнули пожежі в житлових і господарських будівлях.

Рятувальники працювали на 11 локаціях. Усі загоряння ліквідовані.

Увечері 8 січня в Києві пролунали вибухи через атаку російських безпілотників. У Деснянському районі зафіксували влучання БпЛА в дах житлового будинку. Наразі відомо про чотирьох загиблих.