Війна і тіньовий ринок інтимних послуг: військові витрачають тисячі гривень у прифронтових містах

Повномасштабна війна суттєво змінила ринок інтимних послуг в Україні, зокрема у прифронтових містах. За свідченнями учасників ринку, основними клієнтами таких послуг стали військовослужбовці, які перебувають далеко від родин і мають стабільне грошове забезпечення. Про це йде мова в матеріалі на УП. Життя "Від "масажок" до інтиму на бойових. Як працює ринок інтим-послуг у прифронтових містах".

Найпоширенішим форматом у прифронтових містах стали так звані «масажні салони». У них офіційно не пропонують класичного сексу, а надають еротичні послуги без пенетрації. Базова програма зазвичай триває одну годину і коштує близько 1500 гривень. Додаткові опції оплачуються окремо і в середньому становлять ще близько 1000 гривень. Такі заклади часто працюють у форматі мереж із однаковим дизайном і ціновою політикою.

Окрім салонів, у прифронтових регіонах діють приватні формати надання інтимних послуг. Йдеться про орендовані квартири або індивідуальну роботу жінок за попередньою домовленістю. Вартість класичних інтимних послуг у таких випадках коливається від 1500 до 6000 гривень за зустріч залежно від міста та умов. За ніч або добу суми можуть сягати 10 тисяч гривень і більше, окремо оплачуються дорога та проживання.

За наявною інформацією, найбільша концентрація такого бізнесу зафіксована у Краматорську та Харкові. Саме туди, за словами учасників ринку, приїжджають жінки з інших регіонів України через високий попит з боку військових.

Військові знаходять інтимні послуги через відкриті інтернет-пошуки, спеціалізовані сайти з оголошеннями або за рекомендаціями. Водночас значна частина онлайн-оголошень є фейковою і використовується для шахрайства з передоплатами.

Також повідомляється, що в окремих випадках інтимні послуги надавалися безпосередньо поблизу позицій, однак такі практики вважаються небезпечними й не є масовими.

За словами жінок, залучених до інтимної індустрії, серед клієнтів значна частка одружених військовослужбовців. Водночас не всі військові користуються такими послугами, а багато з них принципово відмовляються від цього.

Ринок інтимних послуг у прифронтових містах залишається тіньовим і фактично нерегульованим, а його масштаби зросли на тлі війни, переміщення військ і концентрації фінансових ресурсів у зоні бойових дій.