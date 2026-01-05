Зеленський визначив ключові пріоритети у роботі МЗС України

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою, під час якої було підведено підсумки дипломатичної роботи країни у 2025 році та окреслено головні завдання на поточний рік.

Зеленський наголосив, що ключовим пріоритетом залишається ефективна реалізація всіх домовленостей, угод та партнерських ініціатив на користь України.

Окремо обговорили ротації в дипломатичному корпусі. Міністр закордонних справ найближчим часом представить відповідні кандидатури, а також запропонує кандидатуру нового першого заступника міністра.

Президент підкреслив, що відбір відбуватиметься з урахуванням необхідності збереження високої результативності роботи МЗС.

"Очікую пропозицій для прийняття рішень. Слава Україні!", — зазначив Зеленський.