﻿
Полiтика

Зеленський визначив ключові пріоритети у роботі МЗС України

Зеленський визначив ключові пріоритети у роботі МЗС України

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою, під час якої було підведено підсумки дипломатичної роботи країни у 2025 році та окреслено головні завдання на поточний рік.

Зеленський наголосив, що ключовим пріоритетом залишається ефективна реалізація всіх домовленостей, угод та партнерських ініціатив на користь України.

Окремо обговорили ротації в дипломатичному корпусі. Міністр закордонних справ найближчим часом представить відповідні кандидатури, а також запропонує кандидатуру нового першого заступника міністра.

Президент підкреслив, що відбір відбуватиметься з урахуванням необхідності збереження високої результативності роботи МЗС.

"Очікую пропозицій для прийняття рішень. Слава Україні!", — зазначив Зеленський.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

МЗС УкраїниВолодимир ЗеленськийАндрій СибігаУкраїнський пріоритет
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Колишня канадійська міністерка стала радницею Зеленського
Полiтика 05.01.2026 16:50:28
Колишня канадійська міністерка стала радницею Зеленського
Читати
Режим тріщить: лідер Ірану готує втечу до Москви у разі поразки протестів — The Times
Дайджест 05.01.2026 16:31:33
Режим тріщить: лідер Ірану готує втечу до Москви у разі поразки протестів — The Times
Читати
Мадуро-диктатура: що продемонструвала Україні та світу операція США у Венесуелі
Аналітика 05.01.2026 16:21:03
Мадуро-диктатура: що продемонструвала Україні та світу операція США у Венесуелі
Читати

Популярнi статтi