Президент Франції звинуватив адміністрацію Трампа у підриві світового порядку

Президент Франції Емманюель Макрон піддав критиці адміністрацію президента США Дональда Трампа, звинувативши її у відході від принципів міжнародного порядку та правил, які Вашингтон раніше сам просував.

Про це він заявив під час щорічного виступу, присвяченого зовнішній політиці Франції, повідомляє Politico.

У своїй промові Макрон наголосив, що Франція діє у світі великих держав, де дедалі сильнішою стає «спокуса поділити світ». За його словами, Сполучені Штати залишаються визнаною глобальною потугою, однак поступово відвертаються від окремих союзників і відходять від міжнародних норм, які раніше активно підтримували.

Французький президент також звинуватив США у порушенні правил міжнародної торгівлі та «певних елементів безпеки», не уточнивши деталей.

Критичні заяви Макрона пролунали на тлі нещодавніх дій і риторики Вашингтона, зокрема після повалення президента Венесуели Ніколаса Мадуро та поновлення заяв з боку Дональда Трампа щодо можливості анексії Гренландії.

Раніше речниця Білого дому Керолайн Левітт повідомила, що президент США та його радники розглядають кілька сценаріїв придбання Гренландії, наголосивши, що використання американських Збройних сил «завжди залишається одним із варіантів».

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, зі свого боку, заявила, що силова анексія Гренландії Сполученими Штатами, у разі її реалізації, означала б кінець НАТО.