Вашингтон засекретив від союзників інформацію щодо мирних переговорів між РФ та Україною

Директор Національної розвідки США Тулсі Габбард видала директиву, якою обмежила доступ союзників Вашингтона до інформації щодо мирних переговорів між Росією та Україною. Про це повідомляє CBS News з посиланням на власні джерела.

У меморандумі від 20 липня, підписаному Габбард, вказано, що вся інформація про нестабільні й чутливі переговори між Москвою та Києвом має бути класифікована з грифом "NOFORM" (не підлягає поширенню за кордоном). Це означає заборону передавати будь-які дані навіть найближчим партнерам зі спільноти "П’ять очей" (Five Eyes), до якої входять США, Велика Британія, Канада, Австралія та Нова Зеландія.

Таким чином, союзники зможуть отримувати лише ту інформацію, яка вже була оприлюднена публічно. Крім того, меморандум обмежує розповсюдження матеріалів навіть всередині американських відомств: передавати дані про переговори дозволено лише тим структурам, які безпосередньо їх підготували.

Водночас директива не поширюється на дипломатичні канали обміну інформацією або на військові розвіддані, що не стосуються переговорів. США й надалі можуть ділитися з українськими військовими оперативними даними для підтримки оборонних дій на фронті.

Колишній співробітник ЦРУ Стівен Кеш у коментарі CBS News пояснив, що подібні обмеження підривають довіру всередині альянсу: "Однією з причин таких проблем є очікування того, що ми з рештою союзників сидимо по один бік столу, а по інший — спільний противник. Для цього важливо мати загальну розвідувальну картину, щоб політики й переговорники могли координувати позиції та укладати максимально вигідні угоди — або вести максимально вигідну війну".

За оцінками експертів, рішення Габбард може викликати роздратування у партнерів Вашингтона, адже "П’ять очей" традиційно вважався одним із найбільш прозорих та тісних розвідувальних альянсів у світі, створеним ще після Другої світової війни.

