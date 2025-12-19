У кишечнику жаб знайшли бактерії, що знищують клітини раку

Вчені з Японського передового інституту науки і технологій (JAIST) виявили в кишечнику японських деревних жаб бактерію, яка демонструє надзвичайну ефективність у боротьбі з онкологічними захворюваннями. Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Gut Microbes, мікроб Ewingella americana здатний не лише знищувати пухлини, а й створювати тривалий імунний захист.

Чому саме амфібії та рептилії

Дослідники зацікавилися мікробіомом цих тварин, оскільки у них вкрай рідко виникають спонтанні пухлини. Попри постійний клітинний стрес, такий як регенерація та метаморфоз, а також життя в середовищі з великою кількістю патогенів, ці види демонструють високу стійкість до раку. Вчені припустили, що секрет захисту може приховуватися в їхніх кишкових бактеріях.

У ході скринінгу 45 штамів бактерій, виділених у жаб, тритонів та ящірок, було визначено дев'ять мікробів з протипухлинною дією. Найсильніший результат показала бактерія Ewingella americana, взята у деревної жаби.

Механізм подвійної дії

Виявилося, що ця бактерія діє на рак двома способами одночасно:

Пряма атака: бактерія має природну спорідненість до середовища з низьким вмістом кисню, характерного для пухлин. Протягом 24 годин після введення її кількість у пухлині зростає у 3000 разів, де вона починає виділяти токсини, що руйнують ракові клітини. При цьому здорові органи залишаються неушкодженими. Активація імунітету: присутність бактерії стимулює потужну імунну відповідь організму. Пухлину починають активно атакувати Т-клітини, В-клітини та нейтрофіли хазяїна.

Результати випробувань

Під час експериментів на мишах з колоректальним раком одна внутрішньовенна ін'єкція E. americana призвела до повного зникнення пухлин у всіх піддослідних тварин. Важливо, що лікування забезпечило тривалий захист: при повторному введенні ракових клітин нові пухлини не розвивалися, що свідчить про формування імунної пам'яті.

За своєю ефективністю цей метод перевершив сучасні стандартні засоби, включаючи імунотерапевтичні антитіла та хіміотерапію.

Безпека та перспективи

Дослідження показали, що бактерія є безпечною: вона швидко виводиться з кровотоку і не викликає хронічної токсичності або пошкодження органів. Крім того, мікроб чутливий до антибіотиків, що дозволяє легко зупинити його дію за потреби.

Хоча результати на мишах є дуже багатообіцяючими, попереду на вчених чекають клінічні випробування на людях. Наразі команда планує перевірити дію E. americana проти раку молочної залози, підшлункової залози та меланоми. Дослідники вважають, що це відкриття закладає основу для створення абсолютно нового класу природних бактеріальних препаратів для лікування раку.