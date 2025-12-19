﻿
ЄС погодив надання Україні 90 млрд євро на 2026–2027 роки

Учасники саміту Європейського Союзу погодили надання Україні 90 млрд євро протягом 2026–2027 років, повідомив президент Європейської ради Антоніу Кошту у соцмережі X. «У нас є угода. Рішення про надання Україні підтримки у розмірі 90 мільярдів євро на 2026–27 роки було схвалено. Ми взяли на себе зобов'язання, ми виконали їх», — написав Кошта.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зазначив, що ця підтримка буде безвідсотковою позикою. Україна зможе повернути кошти лише після того, як Росія виплатить репарації за завдані збитки. «Це чіткий сигнал з Європи Путіну: ця війна того не варта. Ми заморозимо російські активи, доки Росія не компенсує Україні збитки», — підкреслив Мерц.

Фінансова підтримка передбачає кредити та інвестиції, спрямовані на відновлення економіки України та підтримку ключових секторів, постраждалих від війни, включно з інфраструктурою, енергетикою та безпекою. Це рішення відображає тривалу та послідовну підтримку ЄС України в умовах триваючої агресії з боку Росії та забезпечує стабільність фінансування на найближчі два роки.

Як повідомляло раніше ForUa, Зеленський заявив, що необхідно боятися слабкості Європи, а не погроз Кремля.

 

 

 

 

 

