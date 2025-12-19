СБУ вразила російський танкер тіньового флоту в Середземному морі

Спецназ СБУ провів унікальну операцію в нейтральних водах Середземного моря, атакувавши російський танкер QENDIL на відстані понад 2 тисячі кілометрів від України. Про це повідомляє Українська правда з посиланням на джерела в Службі безпеки України.

Деталі операції

Удар по судну завдали бійці ЦСО А СБУ за допомогою повітряних безпілотників. У результаті атаки танкер отримав критичні пошкодження, що унеможливлюють його подальшу експлуатацію.

За даними спецслужби, на момент атаки корабель був порожнім. Це виключило будь-яку загрозу для екологічної ситуації в регіоні.

Законна ціль та обхід санкцій

Джерело в СБУ підкреслило, що Росія використовувала QENDIL для обходу міжнародних санкцій та фінансування військової агресії проти України. Згідно з міжнародним правом та звичаями війни, це робить судно законною ціллю для українських сил.

У спецслужбі зауважили, що ця операція є чітким сигналом для агресора: Україна здатна діставати ворожі об'єкти в будь-якій точці світу, де б вони не знаходилися.