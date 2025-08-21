Зустріч Зеленського, Трампа і Путіна можлива вже в серпні - нардеп

Ймовірність тристоронніх перемовин між президентами України Володимиром Зеленським, США Дональдом Трампом і Росії Володимиром Путіним значно зросла після зустрічей на Алясці та у Вашингтоні. Про це в ефірі Еспресо заявив народний депутат України, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

"Я думаю, що ймовірність зустрічі після зустрічі на Алясці і зустрічі у Вашингтоні достатньо висока. Я сподіваюся, саме в трьохсторонньому форматі за участі президента Трампа. А ще, напевно, найбільш ідеальний варіант — щоб і за участі наших європейських партнерів", – сказав депутат. За його словами, зустріч може відбутися вже до кінця серпня — протягом наступних 10 днів.

Водночас Веніславський визнав, що позиції Києва та Москви залишаються протилежними. Українська сторона наполягає: спершу має бути припинення бойових дій, а потім — перемовини про умови майбутньої мирної угоди. Натомість Кремль вимагає негайного підписання документів, після чого лише обіцяє зупинити війну. "Дуже складно говорити про поступки й компроміси, коли тривають бої, а населені пункти переходять з рук у руки. Пріоритетом є зупинка бойових дій", – наголосив нардеп.

Він додав, що мета Росії залишається неприйнятною ні для України, ні для західних партнерів: "Путін свою задачу максимум озвучив, і вона є неприйнятною ні для України, ні для американських і європейських партнерів".

Як повідомляло раніше ForUa, Європейський Союз може запровадити нові санкції проти Росії, якщо її лідер відмовиться від участі в тристоронній зустрічі з президентами України Володимиром Зеленським та США Дональдом Трампом.