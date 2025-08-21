﻿
Економіка

Тарифи на електроенергію: скільки коштуватиме світло після 1 жовтня 2025 року

В Україні з 1 жовтня 2025 року може відбутися перегляд тарифів на електроенергію. Поки що вартість залишається на рівні 4,32 гривні за кіловат-годину, і ця ціна стабільна до кінця жовтня 2025 року, згідно з урядовою постановою №480, інформує ForUА.

Як заощадити на електроенергії вже зараз

Навіть за старого тарифу можна значно зменшити суму в платіжках. У Міністерстві енергетики зазначають, що одним із найефективніших способів є встановлення багатозонних лічильників.

  • Двозонний лічильник: якщо ви перенесете використання основних електроприладів на нічний час (з 23:00 до 7:00), то зможете платити вдвічі менше — 2,16 гривні за кіловат-годину.

  • Тризонний лічильник: цей варіант вигідний для тих, хто споживає багато електроенергії та може контролювати час її використання. Тарифи розподіляються так:

    • Нічний період (23:00 - 07:00): найнижчий тариф — 1,728 грн/кВт-год.

    • Напівпікові години (7:00–8:00, 11:00–20:00, 22:00–23:00): тариф — 4,34 грн/кВт-год.

    • Пікові години (8:00–11:00 та 20:00–22:00): найвищий тариф — 6,48 грн/кВт-год.

Перехід на багатозонний тариф дозволить заощадити, особливо якщо ви будете користуватися енергоємними приладами (наприклад, пральною машиною, бойлером, посудомийкою) у нічний час. Для переходу достатньо придбати відповідний лічильник і звернутися до свого енергопостачальника.

Щоб дізнатися більше про тарифи та способи економії, ви можете звернутися до місцевого постачальника електроенергії або відвідати сайт Міністерства енергетики України.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що тарифи на електроенергію суттєво зростуть вже з кінця липня - кого це стосується.

 Автор: Галина Роюк

