Тарифи на електроенергію суттєво зростуть вже з кінця липня

В Україні відбудуться значні зміни у вартості електроенергії для бізнесу. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила рішення про підвищення так званих "прайс-кепів" для комерційних споживачів у вечірні години. Ці зміни набудуть чинності вже з останнього дня липня 2025 року.

Основна мета цього кроку, як заявляють в НКРЕКП, полягає у стимулюванні імпорту електроенергії з Європи та мінімізації ризиків відключень світла для всіх споживачів.

Деталі підвищення тарифів

Згідно з рішенням НКРЕКП, з 31 липня 2025 року бізнес платитиме значно більше за споживання електроенергії у період з 17:00 до 23:00. Нові прайс-кепи встановлені на наступних рівнях:

15 000 гривень за МВт-год – на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку. Це значне зростання порівняно з поточним тарифом у 9 000 гривень за МВт-год.

16 000 гривень за МВт-год – на балансуючому ринку. Наразі цей тариф становить 10 000 гривень за МВт-год.

Обґрунтування рішення: Імпорт як запорука стабільності

Представники НКРЕКП пояснюють необхідність підвищення тим, що поточні тарифи не дозволяють Україні повноцінно імпортувати електроенергію з-за кордону, адже ціни на електрику в ЄС зросли.

"У липні 2025 року в нас лише 71% вечірніх годин була можливість у трейдерів імпортувати електроенергію. Решту часу імпорт був неможливий", – наголосила народна депутатка Вікторія Гриб. Вона додала, що підвищення прайс-кепів має зробити імпорт економічно вигідним, що дозволить залучати додаткові обсяги електроенергії та стабілізувати енергосистему країни.

Який вплив це матиме?

Очікується, що підвищення тарифів у вечірні години стимулюватиме бізнес до оптимізації споживання електроенергії, переносячи енергоємні процеси на інші, дешевші періоди доби. Зрештою, це має зменшити навантаження на енергосистему в пікові години та забезпечити стабільніше електропостачання для всіх категорій споживачів.

Однак, варто зазначити, що зростання цін на електроенергію може позначитися на собівартості продукції та послуг деяких підприємств, що працюють переважно у вечірній час.