Вашингтон створює групу для підготовки переговорів із Росією

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що координаційна група з американської сторони щодо підготовки зустрічі з Росією складатиметься з державного секретаря Марко Рубіо, спецпредставника президента США Стівена Віткоффа та віцепрезидента США Джеймса Девіда Венса.

"Ми в присутності європейських лідерів в Овальному кабінеті вже в третій частині наших зустрічей, після розмови президента Трампа з Путіним, домовились, що координаційна група з американської сторони щодо підготовки зустрічі з росіянами буде складатись з Рубіо, Віткоффа і Венса. Мова про координацію наших домовленостей", – сказав Зеленський під час спілкування з журналістами у середу.

Президент додав, що у Вашингтоні відбувся швидкий діалог між секретарем РНБО Рустемом Умєровим, керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком, а також Віткоффом і Рубіо.

"Ми не хочемо ніякої тіні, ми хочемо координуватися з американцями. І те, що я дуже хотів, – щоб Європа була присутня. Формат нашої зустрічі з президентом Трампом це дозволив. Їхня присутність важлива", – наголосив глава Української держави.

За словами Зеленського, протягом кількох днів було проведено низку відеозв’язків, а лідери терміново змінили свої плани, щоб зустрітися у Вашингтоні виключно заради України. "Це свідчить, що ми побудували такі відносини з Європою, таку підтримку України, і ніколи такого не було, як зараз ми досягли з Європою для України", – резюмував Зеленський.

Як повідомляло раніше ForUa, ймовірність тристоронніх перемовин між президентами України Володимиром Зеленським, США Дональдом Трампом і Росії Володимиром Путіним значно зросла після зустрічей на Алясці та у Вашингтоні.