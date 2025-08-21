Президент України Володимир Зеленський заявив, що через деградацію економіки Росія вже зараз шукає сценарії завершення війни, які можна було б подати власному населенню як "перемогу"."Все не так погано на полі бою, як описує Росія. Ситуація непроста, складна. У нього (Путіна – ред.) набагато більше людей – факт. Зброя – факт. Але економіка його тріщить – факт", – сказав Зеленський під час спілкування з журналістами 21 серпня.

За його словами, Кремль намагається нарощувати виробництво озброєнь, проте зробити це в достатньому обсязі не зможе, і деградація економіки РФ є неминучою. "Думаю, що через рік у нього будуть відчутні проблеми, через два – значно більші. І тому вони думають про те, яким чином закінчити війну, але з якоюсь 'перемогою для себе'", – зазначив президент.

Зеленський пояснив, що росіяни намагаються видати за "перемогу" вихід України з Донбасу. "Я думаю, це те, що вони собі придумали як перемогу – те, що вони хочуть продавати всередині своєї держави", – наголосив він.

