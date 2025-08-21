﻿
Головне

Вашингтон робить крок назад: Трамп готує нову лінію щодо України

США планують відігравати лише мінімальну роль у майбутніх гарантіях безпеки України, залишаючи основний тягар на європейських союзниках. Про це на зустрічі з невеликою групою партнерів заявив заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі, повідомляє Politico.

За інформацією видання, питання підняли військові лідери Великої Британії, Франції, Німеччини та Фінляндії. Вони наполягали, щоб американська сторона чітко пояснила, які саме ресурси готова надати — від сухопутних військ до авіації — для підтримки можливої мирної угоди з Росією.

Відповідь Колбі, за словами неназваних учасників переговорів, була стриманою: США не збираються відігравати провідну роль, а очікують, що основна відповідальність за забезпечення безпеки України ляже на європейців.

Шість анонімних американських та європейських чиновників також підтвердили, що зустріч викликала занепокоєння союзників. Тим більше, що днями відбулася ще одна, поспіхом організована, зустріч лідерів НАТО. В обох випадках пролунали побоювання, що президент Дональд Трамп намагається "відштовхнути" відповідальність за гарантії безпеки на європейські столиці.

Європейські партнери залишаються дещо розгубленими через суперечливі сигнали з Вашингтона. Зокрема, Трамп уже неодноразово заявляв, що США не будуть розміщувати свої війська на території України.

Як повідомляло раніше ForUa, Трамп заявив,  що США готові підтримати європейських партнерів у реалізації гарантій безпеки для України шляхом надання допомоги у повітрі.

 

 

 

 

 

Популярнi статтi