В Україні не буде американських військових, але США готові допомогти у повітрі, — Трамп

США готові підтримати європейських партнерів у реалізації гарантій безпеки для України шляхом надання допомоги у повітрі.

Про це заявив президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп в інтерв’ю іноземним журналістам, пише Sky News.

– Коли йдеться про гарантії безпеки, вони (країни Європи, – Ред.) готові розмістити людей на землі. Ми готові допомогти у повітрі. Ніхто не має таких речей, які ми маємо, – пояснив американський президент.

За словами Трампа, будуть певні гарантії безпеки для України, проте уточнив, що членство в НАТО є тим пунктом, якого нібито точно ніколи не відбудеться.

Водночас глава Білого дому наголосив, що в Україні не буде американських військових і він як президент не віддасть наказ про відправлення солдатів США до України.

– Ви маєте мою гарантію, і я президент. Я просто намагаюся зупинити вбивства людей, – пояснив Трамп.

ForUA нагадує, нещодавно президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявили, що готовність США працювати над гарантіями безпеки для України стала найважливішим результатом переговорів у Білому домі.