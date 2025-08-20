Нацгвардія США стягує війська до Вашингтона: що відбувається

До столиці США почали прибувати підрозділи Національної гвардії з чотирьох штатів – Західної Вірджинії, Південної Кароліни, Міссісіпі та Луїзіани. Разом із міграційними агентами вони мають посилити боротьбу з нелегальною міграцією та допомогти у стримуванні можливих заворушень.

За даними AP, гвардійці нестимуть службу на вулицях Вашингтона поряд із місцевими підрозділами. Їхні обов’язки включатимуть охорону пам’ятників, контроль натовпу та патрулювання. Розміщувати військових планують на базах і в готелях.

Втім, таке посилення присутності військових викликало занепокоєння у місцевих жителів – особливо серед мігрантів. У районі Колумбія-Хайтс, де живе багато іспаномовних торговців, власники крамниць скаржаться, що їхні клієнти та колеги раптово почали зникати.

Попри це, поліція Вашингтона фіксує певне зниження рівня злочинності. За останній тиждень кількість правопорушень зменшилася на 8% у порівнянні з попереднім. Зокрема, стало менше пограбувань і крадіжок авто. Водночас дещо зросла кількість квартирних крадіжок, а рівень убивств залишився без змін.

Як повідомляло раніше ForUa, Трамп заявив, що у Вашингтоні та окрузі Колумбія оголошується «надзвичайна ситуація у сфері громадської безпеки», щоб «повернути столицю».