Свiт

Трамп оголосив надзвичайну ситуацію у Вашингтоні та ввів Нацгвардію

Президент США Дональд Трамп заявив, що у Вашингтоні та окрузі Колумбія оголошується «надзвичайна ситуація у сфері громадської безпеки» і вводиться Національна гвардія. Трамп заявив, що робить «історичний крок», щоб «повернути столицю», а також пообіцяв «позбутися трущоб». Про це повідомляють The Guardian та CNN.

За даними видань, президент США послався на Закон про самоврядування округу Колумбія, що дозволяє взяти міську поліцію під прямий федеральний контроль на 48 годин за наявності «особливих обставин надзвичайного характеру».

Трамп дав зрозуміти, що має намір продовжити федеральний контроль і повідомить про це Конгрес та мера.

Міністр оборони Піт Гегсет підтримав рішення, закликавши нацгвардійців «бути жорсткими» та «сильними». Однак The Guardian зазначає, що рішення було прийнято попри рекордно низький рівень злочинності у Вашингтоні. За даними Міністерства юстиції, у 2024 році рівень насильницьких злочинів досяг 30-річного мінімуму.

Мерка Вашингтона Мюріел Боузер також раніше заявляла, що столиця «не зазнає сплеску злочинності».

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

СШАНацгвардіявашингтонДональд Трампгромадська безпека
