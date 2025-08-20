Нафтовий нокдаун: українські дрони за три тижні перетворили російську нафтопереробку на руїну

Українські атаки дронами у серпні 2025 року призвели до зупинки щонайменше чотирьох великих російських нафтопереробних заводів, повідомляють росЗМІ. В результаті економіка РФ втратила сьому частину своїх потужностей у сфері нафтопереробки.

Зокрема, після ударів вийшли з ладу:

Новокуйбишевський НПЗ "Роснефти" (8,3 млн тонн на рік),

Саратовський завод (5,8 млн тонн),

Волгоградський НПЗ "Лукойл" (14,8 млн тонн),

Самарський завод "Роснефти" (8,5 млн тонн).

Крім того, у серпні частково зупинився найбільший завод "Роснефти" в Рязані, який втратив майже половину своїх потужностей (7 млн тонн).

У підсумку за три тижні Росія втратила 44,3 млн тонн річної потужності — це близько 13,5% від загального показника (328 млн тонн). Минулого року НПЗ у РФ переробили лише 267 млн тонн нафти — мінімум за 12 років.

За оцінками джерел, ремонт рязанського та новокуйбишевського заводів може тривати щонайменше місяць, а самарський НПЗ залишатиметься зупиненим до кінця літа. Додатковою проблемою стало те, що обладнання для модернізації НПЗ перебуває під санкціями ЄС з 2022 року.

Водночас оптові ціни на бензин у Росії сягнули рекордних рівнів. Уряд РФ оголосив заборону на експорт бензину до кінця вересня, однак через незначний обсяг експорту цей захід навряд чи знизить ризики дефіциту пального на внутрішньому ринку.

Як повідомляло раніше ForUa, дрони СБУ знищили два склади боєприпасів ворога на кордоні Луганщини та РФ.