Дрони СБУ знищили два склади боєприпасів ворога на кордоні Луганщини та РФ

Далекобійні безпілотники Служби безпеки України знищили два склади боєприпасів російських окупантів в тимчасово зайнятому ними селищі Білокуракине (Сватівський р-н Луганської обл.), повідомляється на сайті спецслужби у вівторок.

"Це містечко розташоване на важливій залізничній гілці, якою з Росії постачають боєприпаси на лінію фронту, зокрема, на покровський напрямок. За попередніми даними, безпілотники щонайменше сім разів влучили по території складів. Після вибухів спалахнула потужна пожежа", - йдеться в повідомленні.

