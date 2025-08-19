Трамп закликав Путіна бути реалістом під час зустрічі із Зеленським

Президент Трамп заявив у вівторок, що він зателефонував ватажку рашистів Владіміру Путіну в кінці своєї зустрічі з європейськими лідерами, щоб координувати зустріч між Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.

Трамп сказав Путіну, що він повинен обговорити свої територіальні вимоги на зустрічі із Володимиром Зеленським, також Трамп закликав диктатора бути «реалістом», інформує Axios.

Напередодні президент США провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, після якої Дональд Трамп заявив, що готує зустріч між Зеленським і Путіним, після якої відбудуться тристоронні переговори і за його участи.

Раніше президент Трамп назвав Україну "буфером" між Європою та Росією, та заявив, що "все було добре, поки (експрезидент — ред.) Байден не втрутився". Він наголосив, що США не надсилатимуть власних військових до України як гарантію безпеки.

Президент США також закликав президента України Зеленського "проявити гнучкість". Так він прокоментував потенційну зустріч між президентом України та очільником Росії Путіним у майбутньому.

"У них мають бути якісь стосунки. Інакше ми просто витрачаємо багато часу. Я сподіваюся, що президент Путін буде хорошим. А якщо ні, то ситуація буде складною. І я сподіваюся, що Зеленський зробить те, що має зробити. Він також має проявити певну гнучкість", — сказав Трамп.

Він також заявив, що зараз працює над зустріччю Зеленського та Путіна, та приєднається до них після того, як пройде двостороння зустріч між президентом України та очільником РФ.

18 серпня відбувся саміт між президентом США Трампом та президентом України Зеленським. Український лідер назвав відкриту двосторонню зустріч "успішною". За його словами, це була найкраща їхня розмова. Він також наголосив, що "чутливі питання" щодо обміну територій можуть бути обговорені лише під час тристоронньої зустрічі за участі лідерів України, США та РФ.