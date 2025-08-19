Ворог завдав масовані удари по енергетиці та житлових будинках Полтавщини і Сумщини

В ніч на 19 серпня 2025 року російські війська завдали масованих ударів по об’єктах інфраструктури на Полтавщині та Сумщині.

За повідомленням начальника Полтавської ОВА Володимира Когута, енергетична інфраструктура постраждала у Кременчуцькому та Лубенському районах.

«Сьогодні вночі ворог масовано атакував Полтавщину. Зафіксовано влучання та падіння уламків у Кременчуцькому та Лубенському районах. Постраждали адмінбудівлі місцевих підприємств енергетичного сектору. У Лубенському районі без світла залишилися 1471 побутових та 119 юридичних абонентів. Підрозділи ДСНС та енергетики працюють над подоланням наслідків атаки. На щастя, обійшлося без жертв», — повідомив Когут.

За даними Повітряних сил ЗСУ, з 05:08 у Харківській області було зафіксовано перші крилаті ракети, спрямовані на Полтавщину. Крім того, застосовувалися ударні дрони. У Кременчуці спрацювала система ППО, але мешканці чули вибухи та падіння уламків.

Близько опівночі 19 серпня в Піщанському старостаті Сумської громади ворожий безпілотний літальний апарат влучив у житловий будинок. Про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров. «Від удару оселя загорілася, попередньо є постраждалі», — зазначив він.

На місці події триває рятувальна операція, працюють екстрені служби, ліквідовують наслідки пожежі та надають допомогу постраждалим.

Ці удари є черговим підтвердженням того, що ворог продовжує масовані атаки на цивільну інфраструктуру та житлові будинки, порушуючи міжнародне гуманітарне право. Місцева влада закликає мешканців дотримуватися правил безпеки, негайно йти до укриттів під час повітряної тривоги та повідомляти про пошкодження об’єктів комунальним та рятувальним службам.

Як повідомляло раніше ForUa, кількість жертв серед цивільного населення України внаслідок російських обстрілів від початку 2025 року сягнула найвищого рівня за аналогічні періоди протягом останніх трьох років.