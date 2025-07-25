Кількість жертв серед цивільних в Україні сягнула піку за три роки, – Помічник генсека ООН

Кількість жертв серед цивільного населення України внаслідок російських обстрілів від початку 2025 року сягнула найвищого рівня за аналогічні періоди протягом останніх трьох років. Про це заявив помічник генсека ООН у справах Європи, Центральної Азії та Північної й Південної Америки Мирослав Єнча під час засідання Ради Безпеки ООН у п’ятницю, 25 липня.

Єнча наголосив, що за останній місяць "щоденні обстріли українських міст і сіл ракетами й дронами з боку Російської Федерації лише посилилися, завдаючи катастрофічної шкоди цивільному населенню".

За його словами, у червні 2025 року кількість жертв серед цивільних сягнула піку за три роки. Загалом лише за перше півріччя 2025 року вбито та поранено 6754 особи.

Представник ООН також зазначив, що лише в липні росія випустила по Україні щонайменше 5183 далекобійні боєприпаси, зокрема рекордних 728 дронів 9 липня.

– Останніми тижнями під особливо потужними ударами перебували Київ та історичне портове місто Одеса. Атаки із сотнями дронів та десятками ракет відбуваються щодня, – додав Єнча.

Він підкреслив, що "в Україні нині немає безпечного місця", оскільки рф обстрілює навіть західні регіони, які зазнали наймасштабніших повітряних атак за весь час повномасштабної війни.

Загалом, за даними ООН, від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну загинуло щонайменше 13 580 цивільних осіб, зокрема 716 дітей. Ще 34 115 цивільних, включаючи 2173 дитини, зазнали поранень.

– Міжнародне право чітко забороняє напади на цивільних і цивільну інфраструктуру. Ми рішуче засуджуємо всі такі атаки, – наголосив Єнча.

Водночас, за його словами, ООН також занепокоєна повідомленнями про жертви серед цивільних у рф, проте не має можливості незалежно перевірити дані російської влади.

Рада Безпеки ООН зібралася у п’ятницю для обговорення гуманітарної ситуації в Україні у зв'язку з посиленням російських обстрілів.