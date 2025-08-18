Міністр закордонних справ Німеччини Вадефуль заявив, що його країна не розміщуватиме своїх військових в Україні в межах безпекових гарантій, інформує ForUА. Це рішення означає, що так звана "коаліція охочих", яка обговорювала можливість розміщення сил стримування в Україні після війни, втрачає одного з потенційних учасників.

"Бундесвер уже розмістив бригаду в Литві. Додаткове розміщення німецьких солдатів в Україні, можливо, стало б для нас занадто великим навантаженням", — пояснив Вадефуль.

Нагадаємо, раніше "коаліція охочих" заявляла, що готова розмістити сили стримування в Україні після війни, а також взяти під захист українське небо та море. Заява Німеччини свідчить про те, що формат і склад цієї коаліції можуть змінюватися.