Лондон змінює правила гри: миротворчий план для України скоротили вдесятеро

Велика Британія відмовилася від ідеї масштабного 30-тисячного миротворчого контингенту, який мав би захищати українські порти та ключові міста після завершення активної фази війни з Росією. Про це повідомляє The Times з посиланням на джерела у військовому командуванні.

Замість цього Лондон просуває більш «реалістичну місію», спрямовану на забезпечення безпеки повітряного простору, підготовку українських військових і розмінування Чорного моря.

Початковий план передбачав розгортання десятків тисяч військових для фізичного захисту інфраструктури та стримування можливих атак РФ. Однак частина європейських країн заявила, що такий формат є надто ризикованим, і не готова була надати достатню кількість військ. Це спричинило розчарування серед інших учасників коаліції, але підштовхнуло до перегляду завдань.

Нові пріоритети місії

- Повітряне патрулювання західної частини України літаками Typhoon та F-35 для стримування російських атак та забезпечення безпеки авіаперельотів.

- Навчання військових у західних регіонах, де ризик обстрілів значно менший, а також допомога у відновленні та переозброєнні Сухопутних військ України.

- Логістична та технічна підтримка, включно з постачанням озброєння та інженерного обладнання.

- Розмінування Чорного моря та гарантії безпечного проходу суден до українських портів і назад.

Британські військові наголошують, що новий формат дозволить ефективніше використати ресурси та водночас знизити ризики для особового складу союзників.

Як повідомляло раніше ForUa, Канада та сім європейських країн долучилися до ініціативи щодо закупівлі американської зброї для України після домовленості між президентом США Дональдом Трампом та генсеком НАТО.