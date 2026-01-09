Україні подарували партію Archer

﻿
Українські артилеристи отримали від Швеції 26 сучасних самохідних гаубиць Archer.

Як повідомляє Посольство Швеції в Україні, українські військові, зокрема бійці 45-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ, вже використовують "Арчери" для ураження російських позицій. Гаубиця здатна вести вогонь на відстані до 50 км.

Через інтенсивне використання техніки на фронті виникає природний знос стволів. Для підтримки боєздатності артилерії Швеція вже надіслала понад 10 запасних стволів у середині 2025 року. Це дозволяє українським захисникам продовжувати ефективне нищення окупантів без тривалих пауз на ремонт.

