Спеціальний представник Кремля Кіріл Дмітрієв перебував у Парижі під час або на день пізніше зустрічі Коаліції охочих, пише французька Le Monde.

"Кіріл Дмитрієв, представник Кремля в переговорах з Вашингтоном щодо України, перебуває в Парижі в середу, 7 січня. Як повідомило добре поінформоване джерело, його бачили на вулиці Фобур-Сен-Оноре", - пише видання.

Втім, Елісейський палац спростував інформацію про те, що Дмітрієв відвідав президентський палац на наступний день після обговорень у Парижі країн-членів Коаліції охочих за участи представників Сполучених Штатів – Стівена Віткоффа, спеціального посланця президента США Дональда Трампа, та Джареда Кушнера, зятя американського президента.

Як повідомлено, у Парижі Дмітрієв, був прийнятий в американському посольстві, розташованому поруч з Єлисейським палацом.

Посольство США у Парижі розташоване за адресою 2 Av. Gabriel, 75008 Paris, що дійсно знаходиться поруч із вулицею Saint-Honoré, втім, на достатній відстані від Елісейського палацу.