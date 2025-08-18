Стало відомо, о котрій Зеленський зустрінеться з Трампом

Президент України Володимир Зеленський 18 серпня прибув до США для серії важливих зустрічей у Вашингтоні. Головною метою візиту є обговорення підтримки України та подальших кроків у врегулюванні війни з Росією. «Це важливий етап у співпраці України зі Сполученими Штатами та нашими європейськими партнерами. Ми прагнемо до тривалого миру і сильних гарантій безпеки», — наголосив Зеленський.

Переговори у Вашингтоні стануть однією з ключових подій міжнародного порядку денного цього тижня та можуть визначити подальший хід війни та рівень підтримки України на міжнародній арені.

Наразі став відомий графік президента США Дональда Трампа на день передбачає:

20:00 — зустріч із Зеленським;

20:15 — початок двосторонньої розмови між президентами;

21:15 — привітання європейських лідерів;

22:00 — багатостороння зустріч, яка об’єднає Зеленського, Трампа та європейських лідерів.

Очікується, що під час двосторонньої розмови Зеленський та Трамп обговорять:

- військову підтримку України;

- економічні та санкційні механізми впливу на Москву;

- шляхи дипломатичного вирішення конфлікту.

Багатостороння зустріч дасть змогу Україні координувати свої позиції з європейськими партнерами щодо стратегічних кроків у війні, обговорити фінансову і гуманітарну допомогу, а також зміцнення безпекових гарантій.

