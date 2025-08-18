«Зеленський може майже миттєво покласти край війні», - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський може швидко завершити війну з Росією, якщо піде на певні поступки. У своєму пості в соцмережі Х він написав, що «Зеленський може майже миттєво покласти край війні, якщо захоче, або ж продовжити боротьбу».

Трамп згадав анексію Криму у 2014 році та натякнув, що умовами миру можуть стати відмова від членства України в НАТО й офіційне визнання півострова російським. «Жодних повернень Обами, який віддав Крим без жодного пострілу, і жодного вступу до НАТО. Деякі речі ніколи не змінюються», — написав він.

Напередодні Трамп провів зустріч із російським диктатором на Алясці. Спершу він їхав із планом домогтися припинення вогню та навіть погрожував вторинними санкціями проти РФ. Однак після саміту почав просувати ідею «повної мирної угоди». Його спецпредставник Стів Віткофф пояснив, що зміна риторики пов’язана з «прогресом у переговорах із Москвою».

За даними ЗМІ, Путін у відповідь на «мир» вимагає:

- виведення українських військ із Донецької області — в обмін на заморожування фронту в Запорізькій і Херсонській;

- готовність обговорювати відхід російських військ із частини Сумської та Харківської областей;

- міжнародне визнання Криму російським;

- поступки щодо статусу російської мови та інші політичні гарантії.

Як повідомляло раніше ForUa, Президент США погоджується з пропозицією російського диктатора щодо повного контролю Москви над Донбасом