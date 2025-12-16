﻿
Рейтинги

Після війни партії, пов’язані з військовими, лідируватимуть у політичних рейтингах, - КМІС

Після війни партії, пов’язані з військовими, лідируватимуть у політичних рейтингах, - КМІС

У разі завершення повномасштабної війни, політичні сили, пов’язані з військовими та силовими лідерами, мають найвищі шанси на перемогу на виборах. Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

19,9% громадян, які визначилися, віддали б голос за партію Залужного. На другому місці «ЄС» Порошенка (16,2%), замикає топ-3 Білецький з умовною партією «Третя штурмова бригада» - 11,9%.

Порівняно із вересневими опитуваннями, Залужний втрачає рейтинг, Порошенко і Білецький - нарощують, свідчить опитування КМІС.

Блок Зеленського лише на 4-му місці (11,3%), на п’ятому - партія Буданова (10,4%).

Крім п’яти лідерів, прохідний бар’єр мають шанси подолати ще дві політичні сили: “Розумна політика” Дмитра Разумкова: 8,7% та “24 серпня” Сергія Притули: 6,4%. Партії “Батьківщина” та “Азов” балансують на межі прохідного бар’єру.

Опитування проводилося Київським міжнародним інститутом соціології у період із 26 листопада до 10 грудня.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

соцопитуванняВолодимир ЗеленськийВалерій ЗалужнийПетро ПорошенкоКМІСАндрій Білецький
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Ворог посилює тиск на Мирноград
Війна 16.12.2025 15:53:20
Ворог посилює тиск на Мирноград
Читати
Два Range Rover та діаманти: розкішне життя заступника голови ДАСУ шокувало декларацією
Полiтика 16.12.2025 15:30:32
Два Range Rover та діаманти: розкішне життя заступника голови ДАСУ шокувало декларацією
Читати
Битва за Поділ: бульдозери проти історії. на кону — «культурний шар XII–XVIII століття»
Культура 16.12.2025 15:16:39
Битва за Поділ: бульдозери проти історії. на кону — «культурний шар XII–XVIII століття»
Читати

Популярнi статтi