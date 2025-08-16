Зеленський провів тривалу розмову із Трампом

Президент Зеленський провів тривалу розмову з Трампом щодо мирних ініціатив. Україна підтримує тристоронню зустріч Україна – Америка – Росія.

Трамп спілкувався із Зеленським протягом години. На лінії також були держсекретар Рубіо і посланець Віткофф. Потім на півгодини до розмови приєдналися лідери Великої Британії, Франції, Італії, Німеччини, Фінляндії, Польщі, генеральний секретар НАТО Марк Рютте і голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив тривалу розмову з президентом США Дональдом Трампом за підсумками саміту на Алясці, вказавши, що Україна підтверджує, що готова працювати максимально продуктивно заради миру і підтримує тристоронню зустріч Україна-США-РФ, і що збирається на переговори з Трампом у Вашингтоні в понеділок.

"Тривала, змістовна розмова з Президентом Трампом спочатку один на один, а потім також за участі європейських лідерів. Загалом говорили більш ніж півтори години, приблизно годину – з Президентом Трампом.

Україна знову підтверджує, що готова працювати максимально продуктивно заради миру. Президент Трамп поінформував мене про свою зустріч із російським керівником, про основні пункти розмови. Важливо, що сила Америки впливає на розвиток ситуації.

Ми підтримуємо пропозицію Президента Трампа щодо тристоронньої зустрічі Україна – Америка – Росія. Україна підкреслює: ключові питання можуть обговорюватись на рівні лідерів, і тристоронній формат підходить для цього.

Всі деталі по завершенню вбивств, по завершенню війни збираюсь обговорити з Президентом Трампом у Вашингтоні в понеділок. Вдячний за запрошення.

Важливо, щоб європейці були залучені на всіх етапах заради надійного гарантування безпеки разом з Америкою. Ми обговорили позитивні сигнали від американської сторони щодо участі в гарантуванні безпеки Україні. Продовжуємо координувати наші позиції з усіма партнерами. Дякую всім, хто допомагає!" - написав Президент України Володимир Зеленський у соцмережах.