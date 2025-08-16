Трамп досяг дуже мало, Путіну вдалося уникнути санкцій та загрози припинення вогню

Колишній радник президента США Дональда Трампа Джон Болтон заявив, що під час зустрічі президента США і Владіміра Путіна в Анкориджі російський президент досяг значно більшого, ніж Трамп.

"Трамп не отримав нічого, окрім більшої кількости зустрічей. Путін, я думаю, пройшов довгий шлях до відновлення відносин, що, на мою думку, завжди було його головною метою", – зазначив Болтон в інтерв’ю CNN.

За його словами, Путіну вдалося уникнути санкцій та загрози припинення вогню: "Це далеко не кінець, але я б сказав, що Путін досяг більшої частини того, чого хотів. Трамп досяг дуже мало", – наголосив Болтон.

Він також додав, що звернув увагу на стан колишнього президента США під час зустрічі. "Мені здалося, що Трамп виглядав там дуже втомленим. Я маю на увазі дуже втомленим, не розчарованим, а втомленим", – підкреслив він.

Очікувалось, що розмова Трампа з Путіним триватиме шість-сім годин, однак політики говорили лише близько трьох. Зокрема, скасували спільний обід та зустрічі у розширеному форматі. Далі лідери США та РФ дали спільну пресконференцію яка теж відбулась на пів години раніше запланованого. Крім того, під час неї представники медіа не мали змоги поставити запитання.

Так, кореспондентка Fox News Джекі Гайнріх зауважила, що пресконференція була дуже незвичною та нетиповою.

"Це було дуже незвично, нетипово… Відчуття, яке панувало в кімнаті, було не… не дуже добрим. Здавалося, що все йде не дуже добре, і здавалося, що путін прийшов і провалився — одразу ж почав говорити те, що хотів сказати, сфотографувався поруч із президентом і пішов", — сказала журналістка.

Нагадаємо, що більшість опитаних напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа і Путіна американців не вірять у здатність Трампа ухвалювати мудрі рішення щодо війни в Україні.

Результати опитування Pew Research Center свідчать, що майже 60% "не дуже впевнені", або "зовсім не впевнені", що Трамп може приймати "мудрі рішення" щодо найсмертоноснішого конфлікту в Європі з часів Другої світової війни.

Американці розділилися порівну у думці щодо того, чи повинні США допомагати Україні захищатися у війні, причому демократи набагато частіше висловлювались на підтримку допомоги США Україні. Але менше ніж кожен третій американець вважає війну серйозною загрозою інтересам США, що є різким падінням порівняно з 2022 роком, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення.