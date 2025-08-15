﻿
Свiт

В Угорщині з аеродрому вкрали деталі з МіГ-29

В Угорщині невідомі проникли на територію військового аеродрому Кечкемета та викрали деталі з винищувачів МіГ-29. Про це пишуть угорські видання Teles та Blikk.

Інцидент на військовому аеродромі в Угорщині стався два тижні тому. Злодії перерізали дротяний паркан, проникли на територію аеропорту та здійснили крадіжку.

Зазначається, були поцуплені елементи локаторів, розташовані у носовій частині МіГ-29.

У поліції підтвердили, що за фактом інциденту триває розслідування. В інтересах слідства деталей не розголошують. Міноборони Угорщини також відмовилося від коментарів.

У 1993 році Угорщина отримала 28 винищувачів МіГ-29 від Росії в рахунок погашення державного боргу. У 2010 році ці винищувачі були виведені з експлуатації та замінені на шведські Gripen.

У 2019 році Угорська національна агенція з управління держмайном намагалася продати 19 літаків МіГ-29 на відкритих торгах, але жодної пропозиції не надійшло.

 Автор: Сергій Ваха

