Надзвичайні події

Частина Харкова залишилася без гарячої води після атак на енергетику

Унаслідок російських ударів по енергетичній інфраструктурі значно зменшилася потужність одного з об’єктів теплопостачання Харкова. Через це в місті обмежено подачу тепла та гарячої води.

Наразі фахівці оцінюють ступінь пошкодження обладнання та визначають подальші кроки для його відновлення. У зв’язку з цим тимчасово припинено постачання гарячої води частині споживачів у Холодногірському, Новобаварському, Шевченківському та Київському районах. Там, де це можливо з технічної точки зору, комунальники переводять споживачів на автономні джерела теплопостачання. Також у зазначених районах знижено температуру теплоносія.

У міськраді пояснили, що такі обмеження необхідні для забезпечення циркуляції води в системі та запобігання розморожуванню мереж. Після остаточного визначення масштабів пошкоджень аварійні бригади розпочнуть відновлювальні роботи.

 Автор: Богдан Моримух

