Зеленський назвав умову, за якої мобілізацію можуть скасувати

У разі підписання всеосяжної мирної угоди між Україною, США, Росією та європейськими партнерами мобілізаційні заходи в Україні можуть бути повністю скасовані або трансформовані у частковий формат. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

За словами глави держави, формат мобілізації безпосередньо залежатиме від того, як саме реалізовуватиметься мирна угода та чи будуть виконані безпекові гарантії. «Мобілізацію можна трансформувати чи не робити в умовах, коли є угода і вона реалізується. А може — робити частково й паралельно частково демобілізувати людей», — пояснив Зеленський.

Президент наголосив, що навіть за умови досягнення миру Україна не може допустити ослаблення обороноздатності. Ключовим завданням залишатиметься збереження боєздатної армії та контролю над позиціями. «Найголовніше — не втратити на якийсь термін військо і не втратити позиції. Це дуже небезпечно», — підкреслив він.

Також Зеленський прокоментував питання проведення виборів після підписання мирної угоди. За його словами, навіть у разі досягнення домовленостей воєнний стан не буде скасований одразу, а діятиме ще кілька місяців. Це означає, що швидке проведення парламентських та місцевих виборів буде неможливим, оскільки чинне законодавство забороняє виборчі процеси під час воєнного стану.

Президент наголосив, що будь-які рішення щодо мобілізації, демобілізації та виборів ухвалюватимуться виключно з урахуванням безпекової ситуації та реального виконання умов мирної угоди всіма сторонами.

Як повідомляло раніше ForUa, Зеленський озвучив 20 пунктів мирного плану для завершення війни з Росією.

 

