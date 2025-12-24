Як вибрати ігристе вино на Новий рік та чи варто переплачувати за бренд

Вибір ігристого вина до новорічного столу часто перетворюється на складне завдання через величезну різницю в цінах. На одній полиці можуть сусідити вишукане французьке шампанське за кілька тисяч гривень та доступні українські варіанти за пару сотень. Покупці часто вагаються: чи справді дорогий напій гарантує унікальний смак, чи це лише вдалий маркетинг і переплата за відоме ім'я на етикетці.

Аналіз цін у популярних мережах, таких як Сільпо, Auchan та Rozetka, показує величезний розрив. Французький Moët & Chandon коштує від 2499 гривень. Іспанський Freixenet можна знайти за 395–579 гривень. Українське Shabo Classic Brut обійдеться у 354 гривні, а Inkerman — у межах 160–240 гривень. Найдорожча пляшка у списку дорожча за найдешевшу у 20 разів.

Цікаво, що оцінки звичайних споживачів на платформі Vivino не підтверджують таку колосальну різницю в якості. Іспанський Freixenet має рейтинг 3.7–3.8 бала з п’яти. Українські Shabo та Inkerman отримали по 3.6 бала. При цьому преміальні марки, попри свою вартість, не завжди демонструють значно вищі результати. Це свідчить про те, що значна частина ціни дорогого алкоголю — це плата за статус та впізнаваність етикетки.

Якщо розрахувати індекс цінності — співвідношення оцінки користувачів до вартості напою, — ситуація стає ще очевиднішою.

Inkerman та Koktebel стають лідерами за вигідністю. При низькій ціні вони пропонують гідну якість, яку споживачі оцінюють як «чудовий вибір за свої гроші».

Shabo Classic Brut виступає солідним середняком. Це якісний локальний продукт, який не соромно поставити на святковий стіл.

Freixenet — оптимальний варіант для тих, хто надає перевагу імпорту. Він має приємний смак і виглядає презентабельно, залишаючись у доступному ціновому сегменті.

Moët & Chandon замикає рейтинг доцільності. Купувати його варто лише тоді, коли бюджет дозволяє не рахувати витрати, а головною метою є створення ефекту розкоші при відкритті пляшки.

Отже, якщо ви плануєте святкування у колі друзів і хочете отримати максимум задоволення за розумні гроші, українські та іспанські виробники пропонують найкращий баланс. Дорогі бренди залишаються вибором для особливих випадків, де імідж важливіший за математичні розрахунки.