Генштаб ЗСУ підтвердив ураження оборонного заводу в Тульській області

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження Єфремовського заводу синтетичного каучуку в Тульській області Росії. Підприємство спеціалізується на виробництві компонентів для пластичних вибухових речовин і твердого ракетного пального.

За даними Генштабу, на території заводу були зафіксовані вибухи та масштабна пожежа.

Також Сили оборони уразили об’єкт зберігання й обслуговування безекіпажних катерів у районі Мирного в тимчасово окупованому Криму. Наразі уточнюється обсяг завданих збитків.

Крім того, з метою часткового порушення логістичного забезпечення російських військ, було уражено склад матеріально технічних засобів полкового рівня в Довжанську на тимчасово окупованій території Луганської області.

Раніше влада Тульської області повідомила про пожежу на одному з підприємств регіону після атаки безпілотників у ніч на 24 грудня. Губернатор Дмитро Міляєв заявив, що займання вдалося локалізувати та що постраждалих немає, не уточнивши назву об’єкта.

Водночас низка телеграм каналів повідомляла, що йдеться саме про Єфремовський завод синтетичного каучуку.

Міністерство оборони РФ заявило, що впродовж ночі нібито було знищено 172 українські безпілотники, зокрема 12 над територією Тульської області.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на її території регулярно зазнають повітряних ударів. У 2024 і 2025 роках найчастіше цілями атак ставали нафтопереробні заводи.

Генштаб ЗСУ неодноразово підтверджував такі удари, наголошуючи, що Сили оборони України системно діють для зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ і примушення РФ до припинення збройної агресії проти України.