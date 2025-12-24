Українців на окупованих територіях почнуть депортувати з 1 січня

З 1 січня 2025 року на тимчасово окупованих територіях України припиняє діяти так званий «особливий режим», запроваджений указом Путіна. Про це офіційно повідомляють російські органи влади. «Особливий режим» дозволяв українцям із українськими паспортами перебувати на окупованих територіях або на території РФ. Після його завершення залишаються лише два варіанти: отримати російське громадянство або посвідку на проживання.

Щоб отримати посвідку на проживання необхідно подати заяву до територіального підрозділу МВС РФ; пройти дактилоскопію та медичний огляд. Розгляд заяви триває до 20 днів. Тобто ті, хто не подав документи до 10 грудня 2025 року, потрапляють у зону ризику.

Після 31 грудня 2025 року «особливий режим» припиняє дію. Окупаційна влада офіційно попереджає, що за відсутності посвідки або російського паспорта застосовуватимуться заходи з депортації. Куди саме будуть депортовані українці, у яку країну та яким способом, залишається невідомо. Ситуація ускладнюється відсутністю пунктів пропуску з Україною на контрольованих РФ територіях.

Експерти попереджають, що мова йде про де-факто примусове переселення, що може зачепити десятки тисяч людей.

Як повідомляло раніше ForUa, окупанти отримали право забирати українське житло.