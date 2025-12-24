Фонд підтримки енергетики України отримав понад 160 мільйонів євро від Німеччини

Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини перерахувало 160,11 мільйона євро до Фонду підтримки енергетики України. Це найбільший одноразовий внесок за весь час існування фонду.

Про це повідомив заступник міністра енергетики України Микола Колісник. За його словами, додатково ще 3 мільйони євро надійшли від Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини через банк розвитку KfW. Загалом упродовж грудня Фонд отримав 245 мільйонів євро нових внесків.

Колісник наголосив, що Фонд підтримки енергетики є одним із найефективніших інструментів допомоги українському паливно енергетичному сектору. Його кошти спрямовують на закупівлю обладнання для енергокомпаній і відновлення інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських атак.

Він також зазначив, що енергетична галузь паралельно отримує міжнародну гуманітарну допомогу у вигляді обладнання. З початку повномасштабного вторгнення в Україну надійшло 1995 вантажів загальною вагою майже 26 тисяч тонн із 38 країн. Це обладнання використовується для аварійних ремонтів після обстрілів та для нарощування потужностей розподіленої генерації.

Заступник міністра повідомив і про наслідки дев’ятої з початку року масованої атаки РФ на об’єкти енергетичної інфраструктури, що сталася в ніч на 23 грудня.

За його словами, ситуація в енергосистемі залишається складною, а енергетики цілодобово працюють над ліквідацією наслідків ракетно дронових ударів.

У ніч проти 23 грудня російські війська здійснили комбіновану атаку дронами та ракетами по українських містах. Унаслідок обстрілів були пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури, є загиблі та поранені. Основного удару зазнали західні регіони України, а також Одещина, Київщина, Сумщина, Чернігівщина та інші області.

Фонд підтримки енергетики України було створено у квітні 2022 року за ініціативою єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон. До нього роблять внески як держави партнери, так і міжнародні компанії та організації. Основна мета фонду полягає у відновленні енергетичної інфраструктури України, зруйнованої або пошкодженої внаслідок російської агресії.