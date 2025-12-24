Volvo EX30: сучасний електрокросовер із функціональністю та яскравим характером

Volvo EX30 — це концентрований вираз філософії бренду: технологічна продуманість, скандинавська естетика та дбайливе ставлення до довкілля. Компактний електрокросовер створено для тих, хто цінує зміст у деталях і шукає баланс між функціональністю, ефективністю та сучасним стилем.

Дизайн, який підкреслює динаміку

Volvo EX30 поєднує впізнавані елементи ДНК бренду з новим баченням компактного електрокара. Його силует вирізняється пропорційністю та точністю ліній. Закрита решітка радіатора, світлодіодні фари «Молот Тора» і чіткі контури кузова створюють образ, у якому функціональність поєднана з емоційністю.

Інтер’єр продовжує філософію чистих форм і гармонійних пропорцій. Простір салону орієнтований на комфорт і продуманість кожного елемента.

Серед характерних деталей інтер’єру:

чотири варіанти оформлення — Breeze, Pine, Mist, Indigo, натхненні природними кольорами Скандинавії;

оздоблення з перероблених матеріалів, що знижують екологічний вплив виробництва;

звукова панель Harman Kardon Sound Bar, яка забезпечує чисте та насичене звучання;

12,3-дюймовий центральний дисплей з інтерфейсом Google і режимами відображення Calm або Surround.

Кожен елемент створений для того, щоб водій і пасажири відчували гармонію та легкість у подорожі.

Електрична потужність у трьох проявах

Volvo EX30 представлений у трьох рівнях оснащення — Core, Plus та Ultra, кожен з яких пропонує власний баланс динаміки, технологій і зручності. Електродвигуни забезпечують ефективне прискорення, плавний хід і тиху роботу без вібрацій.

Технічна гнучкість моделі виражена у двох варіантах силових установок:

Single Motor (272 к.с., 343 Нм, 2WD) — оптимальний для міського використання з акцентом на ефективність;

Twin Motor (428 к.с., 543 Нм, 4WD) — варіант із підвищеною потужністю та стабільністю на трасі.

Енергоспоживання залишається зразковим: у комбінованому циклі — 16,7 кВт·год/100 км, запас ходу сягає 344 км. Швидке заряджання з 10 до 80% займає близько 25 хвилин, що забезпечує зручність у щоденній експлуатації.

Технології безпеки та інтелектуальний комфорт

EX30 продовжує традицію Volvo у впровадженні інновацій, спрямованих на безпеку водія та пасажирів. Новітні системи допомоги працюють як єдина екосистема, прогнозуючи ситуації на дорозі й допомагаючи уникати небезпек.

Основні технології безпеки та асистування:

адаптивний круїз-контроль з утриманням у смузі;

система Run-off Road Mitigation, що коригує траєкторію руху у разі ризику з’їзду;

Pilot Assist із функцією напівавтономного керування;

Park Pilot Assist для автоматичного паркування.

Інтелектуальні системи взаємодіють із водієм через інтерфейс, побудований на принципах простоти та логічності. Доповнюють атмосферу п’ять тем Ambience, які поєднують освітлення й звук, створюючи відчуття спокою та зосередженості.

Volvo EX30 — це електрокросовер, що поєднує характер і практичність, дизайн і технологію, динаміку та тишу. Він показує, як сучасна функціональність може бути витонченою, а електрична мобільність — емоційною та зрілою.