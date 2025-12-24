Святвечір: коли зійде перша різдвяна зірка, і де її можна побачити в Україні

У Святвечір, 24 грудня, першою зіркою, яку можна буде побачити неозброєним оком, стане Капелла — яскрава зірка в сузір’ї Візничого. Назва походить від латинського слова «маленька коза».

Найраніше Капеллу можна буде помітити на сході України: у Луганській області — вже о 16:08, а найпізніше — на Закарпатті о 17:16.

Над іншими великими містами зірка з’явиться так:

Київ — о 16:36

Одеса — о 16:49

Львів — о 17:04

Капелла добре помітна навіть у містах завдяки яскравому жовто-золотистому світлу, що майже не мерехтить. Щоб її побачити, астрономи радять стати обличчям на північний схід після заходу Сонця та шукати яскраву жовту зорю високо над горизонтом. Поруч із Капеллою можна знайти й інші яскраві зорі зимового шестикутника: Бетельгейзе, Сіріус, Ригель, Альдебаран і Поллукс.

Капелла — шоста за яскравістю зірка нічного неба та третя за яскравістю у Північній півкулі. Вона знаходиться приблизно за 43 світлові роки від Землі і є подвійною системою двох гігантських зірок, що обертаються навколо спільного центра мас. Стародавні греки вважали Капеллу символом кози, яка вигодувала Зевса, а середньовічні астрономи використовували її для орієнтування та визначення часу вночі.

Цього року Капелла стане першим яскравим орієнтиром святкування Різдва в Україні та нагадає про початок Святвечора.

