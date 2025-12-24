Range Rover L460: новий рівень розкоші та технологій у легендарній лінійці

Range Rover L460 став втіленням сучасного бачення британського бренду — мінімалізм, точність і досконалість у кожній деталі. П’яте покоління легендарного SUV об’єднує інженерну майстерність і витончену естетику, створюючи новий еталон у сегменті преміум-позашляховиків. Його характер формується балансом спокійної впевненості та технологічного інтелекту, який непомітно працює для водія та пасажирів.

Дизайн як мова статусу

Візуальна мова Range Rover L460 ґрунтується на чистоті форм. Абсолютно гладкі панелі, врівноважені пропорції та приховані ручки дверей створюють монолітний образ, в якому відчувається спокій і сила. Витягнута лінія даху та безперервна графіка задніх ліхтарів підкреслюють впізнаваність силуету, а сучасна геометрія кузова забезпечує аеродинаміку на рівні спортивного купе.

Салон вражає гармонією простору й матеріалів. Тут поєднані натуральна шкіра, деревина з відкритими порами та алюмінієві елементи, що утворюють вишукане середовище для подорожей. Технологічна архітектура салону дозволяє водієві залишатися зосередженим, адже всі органи керування логічно розташовані.

У цьому сегменті на Рендж Ровер ціна відображає не лише клас автомобіля, а й рівень філософії бренду — індивідуальність, тишу та технологічну перевагу.

Серед ключових особливостей дизайну:

Панорамний дах із затемненням, що підсилює відчуття простору;

М’яке підсвічування салону з можливістю персональних налаштувань;

Преміальні сидіння з підігрівом, вентиляцією та функцією масажу;

Акустичне скло, яке мінімізує зовнішні шуми.

Технології для сучасного руху

Range Rover L460 оснащено платформою MLA-Flex, що забезпечує підвищену жорсткість кузова, точність керування та плавність ходу. Адаптивна пневмопідвіска автоматично змінює кліренс залежно від покриття, забезпечуючи рівновагу комфорту та контролю.

Система Terrain Response 2 налаштовує динаміку руху відповідно до типу дороги, а керування всіма колесами забезпечує неймовірну маневреність навіть у міському просторі. Усі версії мають повний привід та автоматичну коробку передач із швидким відгуком.

До інтелектуальних рішень, що підтримують водія:

Адаптивний круїз-контроль із функцією утримання смуги;

Камери кругового огляду 3D;

Система попередження зіткнень і моніторингу «сліпих зон»;

Функція Wade Sensing для контролю глибини броду.

Інформаційно-розважальна система Pivi Pro з 13,1-дюймовим дисплеєм дозволяє керувати мультимедіа, кліматом і налаштуваннями авто через єдиний інтерфейс. Аудіосистема Meridian™ Signature Sound формує відчуття акустичної сцени рівня студії.

Простір інновацій і комфорту

Range Rover L460 створений для тривалих подорожей у максимальній тиші. Система активного шумопоглинання у поєднанні з акустичними матеріалами забезпечує виняткову ізоляцію. Простір другого ряду став ще зручнішим завдяки електрорегулюванню спинок і збільшеному місцю для ніг. У версіях з подовженою колісною базою пропонується варіант конфігурації салону Executive Class Comfort із розкладними сидіннями та центральною консоллю бізнес-класу.

Для підвищення практичності передбачені:

Система безконтактного відкривання багажника;

Розетка 230 В для живлення пристроїв у дорозі;

Очищення повітря Cabin Air Purification Pro;

Чотиризонний клімат-контроль.

Range Rover L460 — це синтез традицій та майбутнього, де сучасні технології працюють у фоновому режимі, залишаючи головне — відчуття спокою, сили та впевненості. Він символізує зрілість бренду і його здатність залишатися еталоном розкоші, не відходячи від свого автентичного характеру.