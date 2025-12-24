Україна може провести вибори одночасно з референдумом, - Зеленський

Україна винесе мирну угоду з двадцяти пунктів на ратифікацію парламенту або проведе всеукраїнський референдум.

"Україна винесе цю угоду на ратифікацію парламенту у форматі та/або проведе всеукраїнський референдум для схвалення у форматі "так" чи "ні". Україна може вирішити провести вибори одночасно з референдумом", - заявив президент Володимир Зеленський.



Гарантії безпеки набудуть чинності лише за умови повної ратифікації угоди або її схвалення референдумом, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Фото: ОП.