Путін прагнутиме дати Трампу щось, що він зможе назвати успіхом, – Болтон

Володимир Путін намагатиметься дати Дональду Трампу щось, що він зможе назвати успіхом. На приклад, домовленості про початок переговорів щодо нового договору про ядерні озброєння.

Таку думку висловив Джон Болтон, колишній радник Трампа з нацбезпеки.

– Вони можуть сьогодні оголосити про початок таких переговорів і назвати команди, що зустрінуться. Це буде своєрідний результат, якій дасть Трампу привід не вводити нові санкції проти РФ чи вторинні санкції проти Китаю та інших покупців російської нафти та газу, – пояснив він в ефірі телемарафону.

На думку Болтона, Путін прагне максимально відкласти санкції, та при цьому нічого не віддавати на полі бою в Україні, якщо це можливо.

Він наголосив, що Україна буде у великій небезпеці, якщо погодиться на обмін територіями з РФ. Для України немає жодних плюсів у такому обміні, а мінуси очевидні.

– Перемир’я зараз не в інтересах України. Якщо Трамп вийде з цієї зустрічі з перемир’ям і замороженими фронтовими лініями і подальшими переговорами, то чим довше вони триватимуть, тим більше ризику, що ця лінія стане новим постійним кордоном між Україною та РФ, – зазначив колишній радник президента США.

ForUA нагадує, сьогодні о 22:00 за київським часом на Алясці почнеться зустріч між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Путіним.

Вони планують обговорити шляхи завершення війни в Україні та можливу мирну угоду.