Став відомий орієнтовний розклад зустрічі Трампа і Путіна на Алясці

Саміт президента США Дональда Трампа і президента Росії Володимира Путіна відбудеться сьогодні, 15 серпня, в Анкориджі (штат Аляска), повідомляє Reuters.

За даними розкладу Білого дому для преси, зустріч лідерів запланована на 11:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом). Трамп вирушить із Білого дому о 6:45 за східноамериканським часом (13:45 за Києвом) і залишить Анкоридж о 17:45 місцевого часу (04:45 у суботу за Києвом). Повернення до Вашингтона заплановане на ранок суботи, 16 серпня.

Під час зустрічі обговорюватимуться базові варіанти припинення вогню та завершення війни в Україні. У разі успішних переговорів планується тристороння зустріч за участю Трампа, Путіна та президента України Володимира Зеленського на наступному тижні, де лідери детальніше розглянуть варіанти завершення конфлікту.

Як повідомляло раніше ForUa, у разі провалу переговорів Трамп заявив про готовність запровадити нові санкції проти Росії.