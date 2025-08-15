За лаштунками: що США пропонують Росії щодо України

За даними The Times з посиланням на власні джерела, США нібито розглядають сценарій фактичного контролю Росією над частиною України за прикладом управління Ізраїлем Західним берегом річки Йордан.

За інформацією видання, спецпосланець Трампа Стів Віткофф підтримує ідею, яка передбачає створення в окупованій частині України органу управління під контролем Росії. Цей орган забезпечить військовий та економічний контроль, залишаючи при цьому кордони країни формально незмінними. Таким чином, Конституція України, яка забороняє передачу території без референдуму, фактично обходиться.

«Це буде так само, як в ситуації Ізраїля, що окупує Західний берег. З губернатором, економічною системою, орієнтованою на Росію, але формально це все одно буде Україна», — цитує The Times співрозмовника, близького до Ради національної безпеки США.

Американські переговорники зазначають, що такий сценарій відображає реалії війни та відсутність готовності інших країн безпосередньо брати участь у бойових діях проти Росії.

Якщо подібний сценарій буде реалізований, це може створити новий формат управління окупованими територіями України без формальної зміни державних кордонів, подібно до моделі ізраїльсько-палестинських відносин. Водночас така пропозиція може викликати критику з боку України та міжнародного співтовариства, оскільки фактичне відчуження контролю над частиною території країни суперечить її суверенітету.

На тлі цих обговорень Дональд Трамп заявив, що очікує проведення тристоронньої зустрічі з Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним, де можуть брати участь також представники Європи.

Як повідомляло раніше ForUa, Трамп прокоментував власні шанси на успіх переговорів на Алясці, висловлюючи оптимізм щодо можливого досягнення домовленостей.

Довідка: Ізраїль захопив Західний берег у Йорданії під час Шестиденної війни 1967 року. Хоча з 1990-х років більшість міст і селищ контролює Палестинська автономія, ізраїльські війська зберігають загальний контроль, а місцеві жителі проходять через військові контрольно-пропускні пункти та отримують дозволи на пересування. Це створює ситуацію, коли територія формально не змінює статус, але фактично перебуває під іншим контролем.